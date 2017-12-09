LOWER TOWNSHIP ROTARY CANCELS ANNUAL CHRISTMAS PARADE

The annual Christmas Parade sponsored by the Lower Township Rotary Club has been cancelled for Saturday night. Lower Township Police announced that the event has been cancelled due to the weather and will not be rescheduled.
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