Top News
98.7 The Coast WCZT



You are at:»»LOWER TOWNSHIP TO RATIFY CONTRACT WITH SENIOR OFFICERS

LOWER TOWNSHIP TO RATIFY CONTRACT WITH SENIOR OFFICERS

0
By on Local News, Lower Township

The Lower Township Council meets Monday night and could ratify a four year contract between the Township and its superior offices.  Council may also consider a special emergency appropriation for the preparation of an approved tax map.  The meeting starts Monday at 7:00pm.

Related Posts

Leave A Reply