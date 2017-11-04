LOWER TOWNSHIP TO RATIFY CONTRACT WITH SENIOR OFFICERS

The Lower Township Council meets Monday night and could ratify a four year contract between the Township and its superior offices. Council may also consider a special emergency appropriation for the preparation of an approved tax map. The meeting starts Monday at 7:00pm.
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