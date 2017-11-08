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LOWER TOWNSHIP APPROVES FUNDING NEW TAX MAPS

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By on Local News, Lower Township

The Lower Township Council met earlier this week and approved an emergency expenditure for the creation of new tax maps.  The current tax maps are decades old.  It will cost Lower Township over $700,000 for the creation of the new maps.

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