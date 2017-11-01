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LOCAL BANK ROBBER SENTENCED TO 87 MONTHS IN PRISON

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By on Local News, Ocean City

A man who robbed four banks including one in Ocean City has been sentenced to 87 months in prison.  43 year old Bruce Wayne Higgins of Virginia robbed a branch of TD Bank in Ocean City and another bank in Atlantic City.  Higgins must also pay nearly $24,000 in restitution.

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