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LOBIONDO IN SUPPORT OF PRESIDENT TRUMP’S TAX PLAN

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By on Local News, New Jersey

New Jersey Congressman Frank LoBiondo is standing behind President Trump’s new tax plan.  LoBiondo released a statement Thursday saying the President is right to push Congress to reforms in our tax code which will create jobs and allow many Americans to keep their hard earned money.

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