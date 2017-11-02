LOBIONDO IN SUPPORT OF PRESIDENT TRUMP’S TAX PLAN

New Jersey Congressman Frank LoBiondo is standing behind President Trump’s new tax plan. LoBiondo released a statement Thursday saying the President is right to push Congress to reforms in our tax code which will create jobs and allow many Americans to keep their hard earned money.
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