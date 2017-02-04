LOBIONDO RETAINS CHAIRMANSHIP OF KEY SUBCOMMITTEE

Congressman Frank LoBiondo has retained the chairmanship of a key House subcommittee. LoBiondo is the Chairman of the House Aviation Subcommittee. LoBiondo says it’s important for South Jersey to have a voice on the committee due to the existence of the FAA Technical Center, the Atlantic City International Airport, and other key assets in the District.
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