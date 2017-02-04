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Saturday February 4th 2017 07:54 AM
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LOBIONDO RETAINS CHAIRMANSHIP OF KEY SUBCOMMITTEE

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By on Cape May County, Local News

Congressman Frank LoBiondo has retained the chairmanship of a key House subcommittee.  LoBiondo is the Chairman of the House Aviation Subcommittee.  LoBiondo says it’s important for South Jersey to have a voice on the committee due to the existence of the FAA Technical Center, the Atlantic City International Airport, and other key assets in the District.

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