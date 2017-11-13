Top News
98.7 The Coast WCZT



You are at:»»LOBIONDO INTRODUCES BILL TO JUMP START SEA GRANT PROGRAM

LOBIONDO INTRODUCES BILL TO JUMP START SEA GRANT PROGRAM

0
By on Local News, New Jersey

New Jersey Congressman Frank LoBiondo announced today that he has introduced legislation that would fund the Sea Grant Program through the year 2023.  The funding of the program would help train generations of ocean scientists in order to meet the various demands along coastlines for the next six years.

Related Posts

Leave A Reply