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LOBIONDO TO HOST VETERANS ENROLLMENT CLINIC SATURDAY

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By on Atlantic County, Local News

New Jersey Congressman Frank LoBiondo will host a veterans enrollment clinic on Saturday at Atlantic Cape Community College in Mays Landing.  This will be the 15 clinic hosted by LoBiondo for South Jersey vets who are not yet rolled in the VA benefits and healthcare system.

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