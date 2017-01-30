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Monday January 30th 2017 01:14 PM
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LEGISLATION TO REGULATE DAILY FANTASY SPORTS ADVANCES

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By on Local News

A bill aimed at regulating daily fantasy sports has advanced through an Assembly panel. The measure would charge a quarterly operations fee based on gross revenue, have the state issue permits, and allow the ability to impose fines. Currently, daily fantasy sports isn’t regulated in the state.

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