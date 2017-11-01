LATEST POLL: MURPHY’S LEAD OVER GUADAGNO SHRINKS

The latest pre-election poll has the New Jersey gubernatorial race tightening up to a small degree. Democrat Phil Murphy now leads republican Kim Guadagno in the latest Monmouth University poll by 14 percentage points; other recent polls put Murphy’s lead at 20 percentage points. The election is six days away.
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