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LATEST POLL: MURPHY’S LEAD OVER GUADAGNO SHRINKS

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By on Local News, New Jersey

The latest pre-election poll has the New Jersey gubernatorial race tightening up to a small degree.  Democrat Phil Murphy now leads republican Kim Guadagno in the latest Monmouth University poll by 14 percentage points; other recent polls put Murphy’s lead at 20 percentage points.  The election is six days away.

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