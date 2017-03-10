LADY RED RAIDERS TO BATTLE FOR STATE TITLE SUNDAY

The Ocean City Red Raiders basketball team will compete for a state championship on Sunday. Ocean City battles Pascack Valley at the Pine Belt Arena in Toms River for the Group III championship. Ocean City has lost only one game this season.
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