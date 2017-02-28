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Tuesday February 28th 2017 06:55 PM
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JUDGE TO RULE ON CUTTING JOBS IN ATLANTIC CITY FIRE DEPARTMENT

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By on Atlantic City, Local News

A judge will decide if there should be job loss in the Atlantic City Fire Department.  Representatives delivered arguments before Judge Julio Mendez on Tuesday; Mendez announced that he will decide in a few days if he will block the state from cutting 100 jobs in city government.  The proposal would slice the Atlantic City Fire Department in half.

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