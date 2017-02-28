JUDGE TO RULE ON CUTTING JOBS IN ATLANTIC CITY FIRE DEPARTMENT

A judge will decide if there should be job loss in the Atlantic City Fire Department. Representatives delivered arguments before Judge Julio Mendez on Tuesday; Mendez announced that he will decide in a few days if he will block the state from cutting 100 jobs in city government. The proposal would slice the Atlantic City Fire Department in half.
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