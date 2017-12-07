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JEFF SUTHERLAND CONFIRMED AS NEW COUNTY PROSECUTOR

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By on Cape May County, Local News

Jeff Sutherland is the new Prosecutor for Cape May County.  The New Jersey Senate confirmed Sutherland for the job on Thursday; he replaces Bob Taylor, who recently resigned from the position.  Sutherland has been the Chairman for the Cape May County Democratic Party.

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