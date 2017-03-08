INDICTMENT HANDED DOWN FOR DRUG AND GUN CHARGES

A grand jury had indicted a man who was living in Millville at the time on weapon and drug charges. The Daily Journal was the first to report on the indictment. The New Jersey State Police made the arrest of Adrian Cosby in Millville on July 5, 2016. The indictment includes six counts.
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