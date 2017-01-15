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Sunday January 15th 2017 08:43 AM
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HS SPORTS: WILDWOOOD WINS GIRL/BOY DOUBLEHEADER VS. JENKINTOWN, PA

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Two impressive wins for the Wildwood Warriors basketball program on Saturday versus out of state Jenkintown, PA.  The boys knocked off Jenkintown, 55-48 thanks to 30 points from guard Kyion Flanders, while the girls defeated Jenkintown by a field goal, 56-54.  Mackenzie McCracken scored 24 points while her sister Maddie scored 23 points.

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