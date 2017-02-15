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Wednesday February 15th 2017 07:06 PM
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HS SPORTS: OCEAN CITY GIRLS CAPTURE SOUTH JERSEY SWIMMING TITLE

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A South Jersey Public B girls swimming championship for Ocean City High School.  Ocean City knocked off Moorestown on Wednesday to win its second consecutive title.  Ocean City beat Moorestown by five points to improve to 9-1 on the season.  Amanda Nunan and Maggie Wallace were among the winners for the Red Raiders.

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