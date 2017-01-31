The McCracken sisters scored every single point in Wildwood’s win over Cedar Creek Monday night. Mackenzie McCracken scored 34 points, and her sister Madde scored 13 as Wildwood knocked off Cedar Creek, 47-46. Wildwood improved to 13-2 on the season.
Top News
- 987 THE COAST ELECTION NIGHT RESULTS
- HS HOOPS: WILDWOOD GIRLS CONTINUE IMPRESSIVE ROLL
- REPORT: BIG CUTS IN FLOUNDER CATCH MAY BE APPROVED THURSDAY
- SOUTH JERSEY GAS ASKS FOR SIGNIFICANT RATE INCREASE
- BILL TO INCREASE HOTEL STAYS IN AC BY $2 ADVANCES
- MAN SENTENCED FOR CARJACKING THAT INJURED A STATE POLICE OFFICER
- ARREST MADE IN ATLANTIC CITY MURDER
- HOUSE FIRE IN PLEASANTVILLE MONDAY MORNING, TWO INJURED
- AVALON POLICE TO USE BODY-WORN CAMERAS STARTING THURSDAY
- TRAFFIC ACCIDENT INJURES ONE IN WILDWOOD
- REPORT: NEW GOAL IS TO OPEN FORMER REVEL CASINO BY PRESIDENT’S DAY WEEKEND