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Tuesday January 31st 2017 07:30 AM
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HS HOOPS: WILDWOOD GIRLS CONTINUE IMPRESSIVE ROLL

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The McCracken sisters scored every single point in Wildwood’s win over Cedar Creek Monday night.  Mackenzie McCracken scored 34 points, and her sister Madde scored 13 as Wildwood knocked off Cedar Creek, 47-46.  Wildwood improved to 13-2 on the season.

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