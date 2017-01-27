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Friday January 27th 2017 03:25 PM
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HS HOOPS: SURGING WILDWOOD BOYS SCORE 94 VS. CLAYTON

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Another big night for the Wildwood boys basketball team.  Wildwood got 38 from Kyion Flanders and defeated Clayton, 94-79.  Trayvon Young scored 21, Justin Soto 17 for the Warriors.  The Wildwood girls team also picked up a win last night, beating Clayton, 47-33.  Sisters Maddie McCracken and Mackenzie McCracken scored all but two of the Lady Warriors points in the win.

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