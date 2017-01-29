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Sunday January 29th 2017 07:28 AM
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HS HOOPS: OCEAN CITY GIRLS KNOCK OFF TOP RANKED CAMDEN CATHOLIC

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A huge win for the Ocean City Lady Red Raiders basketball program Saturday night.  Ocean City knocked off South Jersey’s top ranked team, Camden Catholic, at a tournament in Absecon on Saturday.  Ocean City won the game 46-24 thanks to 22 points from Alexis Paone.  Ocean City forced 32 turnovers in the contest.

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