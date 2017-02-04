HS HOOPS: OAKCREST KNOCKS OFF LOWER, OCEAN CITY WINS BIG

One of the best girls basketball games Friday night saw Oakcrest knock off Lower Cape May, 40-35. Marissa McGaffney scored 13 points for the Caper Tigers. The best team in our region, Ocean City, easily cruised past Absegami, 54-19. Alexis Paone had 15 points for the Lady Red Raiders.
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