HS HOOPS: HUGE WIN FOR WILDWOOD CATHOLIC BOYS

A tremendous win for the Wildwood Catholic boys basketball team last night. In a game broadcast live on WCZT, the Crusaders beat St. Joseph’s, 77-63 in overtime. It was the first conference loss for St. Joseph’s, and now both teams sit atop the Cape Atlantic League United Division. Caleb Field and Trey Smith each scored 22 points for the Crusaders.
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