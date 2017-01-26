Top News
98.7 The Coast
Thursday January 26th 2017 07:42 AM
You are at:»»HS HOOPS: HUGE WIN FOR WILDWOOD CATHOLIC BOYS

HS HOOPS: HUGE WIN FOR WILDWOOD CATHOLIC BOYS

0
By on Local News, Local Sports

A tremendous win for the Wildwood Catholic boys basketball team last night.  In a game broadcast live on WCZT, the Crusaders beat St. Joseph’s, 77-63 in overtime.  It was the first conference loss for St. Joseph’s, and now both teams sit atop the Cape Atlantic League United Division.  Caleb Field and Trey Smith each scored 22 points for the Crusaders.

Related Posts

Leave A Reply


eight − = 4