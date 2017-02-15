A huge win for the Wildwood Catholic boys basketball team in a game broadcast Wednesday night on WCZT. Wildwood Catholic knocked off St. Joseph’s to win its sixth consecutive CAL United Division basketball title. The Crusaders won the game, 57-50.
Top News
- 987 THE COAST ELECTION NIGHT RESULTS
- HS HOOPS: HUGE WIN FOR WILDWOOD CATHOLIC BOYS TEAM
- ATLANTIC CITY SAVES PLENTY IN DEAL WITH BORGATA
- REPORT: FORMER SHERIFF’S OFFICE EMPLOYEE FILES LAWSUIT, ALLEGES NEPOTISM
- HS SPORTS: OCEAN CITY GIRLS CAPTURE SOUTH JERSEY SWIMMING TITLE
- OCEAN CITY BOARDWALK OPENS IN ADVANCE OF PRESIDENT’S DAY WEEKEND
- CUMBERLAND COUNTY COLLEGE STRIKES DEAL WITH UNIVERSITY
- ATLANTIC CITY POLICE OFFICER ARRESTED FOR ASSAULT ON GIRLFRIEND
- NORTH WILDWOOD TO INTRODUCE BUDGET WITH MINIMAL INCREASE
- GUILTY PLEAS ENTERED FOR SUPPLYING HEROIN INTO SOUTH JERSEY
- REEEG! REGIS PHILBIN TO HOST PAGEANT, LEAD PARADE IN OCEAN CITY