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Wednesday February 15th 2017 09:10 PM
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HS HOOPS: HUGE WIN FOR WILDWOOD CATHOLIC BOYS TEAM

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A huge win for the Wildwood Catholic boys basketball team in a game broadcast Wednesday night on WCZT.  Wildwood Catholic knocked off St. Joseph’s to win its sixth consecutive CAL United Division basketball title.  The Crusaders won the game, 57-50.

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