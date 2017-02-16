HS HOOPS: DI PATRI NEW LEADER IN GIRLS BASKETBALL COACHING VICTORIES

Wildwood Catholic girls basketball coach Steve DiPatri is now the leader in Cape Atlantic League basketball wins by a girls’ team coach. DiPatri recorded his 434th career win last night at the Lady Crusaders knocked off St. Joseph’s, 70-36. DiPatri moved past Wildwood Coach Dave Troiano, who collected 433 wins before Wildwood moved to the Tri County Conference.
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