HOWIE’S KID COMES TO PHILADELPHIA: EAGLES SIGN CHRIS LONG

Howie’s kid is coming to Philadelphia. The Philadelphia Eagles announced the signing of 32 year old defensive end Chris Long, the son of former Villanova and Oakland Raiders star Howie Long. Long leaves the Patriots with a Super Bowl ring and gets a two year deal.
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