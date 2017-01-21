HIGH WIND WATCH POSTED BY NATIONAL WEATHER SERVICE

The National Weather Service has posted a High Wind Watch for Cape May County for the potential of gusty winds approaching 60mph. The strongest winds will be associated with a coastal storm that will visit the region Sunday evening and throughout the day on Monday. Persistent easterly winds of 30-35mph will be in place, with stronger gusts along the coastline.
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