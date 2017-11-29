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HE’S RUNNING: VAN DREW ANNOUNCES HE WILL RUN FOR CONGRESS

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By on Cape May County, Local News

Longtime New Jersey State Senator Jeff Van Drew will run for Congress next year.  Van Drew made it official today, announcing that he will seek the Congressional seat being vacated by the retirement of republican Frank LoBiondo.  Earlier this month, Van Drew was elected to his fourth term in the New Jersey State Senate.

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