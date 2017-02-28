HEAD OF MONMOUTH UNIVERSITY TO RETIRE

The president of Monmouth University is retiring. Paul Brown is stepping aside since taking over in 2013. He was the eighth in the school’s 84-year history. The school will begin a process to look for a new president but no details has yet been announced.
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