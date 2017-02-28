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Tuesday February 28th 2017 02:10 PM
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HEAD OF MONMOUTH UNIVERSITY TO RETIRE

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By on Local News

The president of Monmouth University is retiring. Paul Brown is stepping aside since taking over in 2013. He was the eighth in the school’s 84-year history. The school will begin a process to look for a new president but no details has yet been announced.

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