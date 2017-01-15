HEAD OF CAMDEN POLICE DEPARTMENT TO SPEAK WITH PAUL RYAN

A New Jersey police chief is going to meet with House Speaker Paul Ryan on Monday. Camden County Police Chief Scott Thompson is among a group that will discuss use-of-force with Ryan. The Police Executive Research Forum, is working on new techniques that are much different than traditional teaching.
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