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Sunday January 15th 2017 01:07 PM
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HEAD OF CAMDEN POLICE DEPARTMENT TO SPEAK WITH PAUL RYAN

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By on Local News

A New Jersey police chief is going to meet with House Speaker Paul Ryan on Monday. Camden County Police Chief Scott Thompson is among a group that will discuss use-of-force with Ryan. The Police Executive Research Forum, is working on new techniques that are much different than traditional teaching.

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