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Monday March 13th 2017 10:07 AM
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GUARDIAN SEEKING REELECTION IN ATLANTIC CITY

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Atlantic City Mayor Don Guardian is officially announcing his reelection campaign this week. Guardian is also going to be introducing his three new city council candidates on Thursday at 4:30 p.m. He will be holding a campaign kick off event at the City Hall Courtyard. Guardian defeated Lorenzo Langford in 2013 to win the seat as mayor.

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