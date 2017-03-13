GUARDIAN SEEKING REELECTION IN ATLANTIC CITY

Atlantic City Mayor Don Guardian is officially announcing his reelection campaign this week. Guardian is also going to be introducing his three new city council candidates on Thursday at 4:30 p.m. He will be holding a campaign kick off event at the City Hall Courtyard. Guardian defeated Lorenzo Langford in 2013 to win the seat as mayor.
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