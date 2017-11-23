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GOVERNOR-ELECT SERVES MEALS ON THANKSGIVING DAY

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By on Local News, New Jersey

Governor-elect Phil Murphy spent part of his Thanksgiving day by volunteering to hand out meals for a non profit organization in Red Bank.  His wife, Tammy, also volunteered during the afternoon.  Local residents in need  were treated to a traditional Thanksgiving day meal.

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