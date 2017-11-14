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GOVERNOR-ELECT PHIL MURPHY APPOINTS HIS CHIEF OF STAFF

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By on Local News, New Jersey

Governor-elect Phil Murphy appointed his new Chief of Staff this week.  Murphy has selected Pete Cammarano who used to serve as Chief of Staff for former governor Richard Codey.  Murphy also picked Matt Platkin to be his chief counsel.

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