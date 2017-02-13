GIRLS HOOPS: WILDWOOD CATHOLIC, MDIDLE TWP. PICK UP VICTORIES SATURDAY

Wildwood Catholic’s girls basketball team picked up a nice win on Saturday, defeating Toms River South, 47-45. Ashley Jackson led the Lady Crusaders with 15 points. Middle Township defeated Southern Regional, 43-35, and Ocean City beat Middletown South, 44-30.
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