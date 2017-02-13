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Monday February 13th 2017 05:18 AM
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GIRLS HOOPS: WILDWOOD CATHOLIC, MDIDLE TWP. PICK UP VICTORIES SATURDAY

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Wildwood Catholic’s girls basketball team picked up a nice win on Saturday, defeating Toms River South, 47-45.  Ashley Jackson led the Lady Crusaders with 15 points.  Middle Township defeated Southern Regional, 43-35, and Ocean City beat Middletown South, 44-30.

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