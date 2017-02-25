GAS PRICES UP SLIGHTLY OVER THE PAST WEEK

Gas prices have started to inch up over the past week. AAA Mid-Atlantic reports that local average gas prices were two cents higher on average in the past week, coming in at $2.31 per gallon. AAA says while there could be a slight increase in the near future, don’t expect a heavy increase in the short term, until we get closer to the summer.
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