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FRANK GILLIAM WINS MAYORAL ELECTION IN ATLANTIC CITY

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By on Atlantic City, Election Night 2017, Local News

Frank Gilliam is the Mayor-elect in Atlantic City.  Gilliam defeated republican Don Guardian in Tuesday night’s election, returning the seat back to the democrats.  Gilliam says it’s the beginning of a new era in the gaming resort.

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