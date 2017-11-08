FRANK GILLIAM WINS MAYORAL ELECTION IN ATLANTIC CITY

Frank Gilliam is the Mayor-elect in Atlantic City. Gilliam defeated republican Don Guardian in Tuesday night’s election, returning the seat back to the democrats. Gilliam says it’s the beginning of a new era in the gaming resort.
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