FOUR MEN CHARGED WITH FORGERY IN OCEAN CITY

Four men have been charged with forgery after they tried to cash a bad check at a branch of TD Bank in Ocean City. Ocean City Police say the four men are all from the Bronx, and attempted to cash the check Wednesday afternoon. Police say they found cash, fraudulent documents, and a printing device inside the suspects’ vehicle.
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