FORMER COUNTY SHERIFF TO BECOME NEW CHAIRMAN OF CASINO COMMISSION

Former Cape May County Sheriff James Plousis has been appointed as the new chairman of the Casino Control Commission. Governor Christie made the announcement on Thursday. Plousis currently serves as the head of the New Jersey Parole Board.
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