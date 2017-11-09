Top News
98.7 The Coast WCZT



You are at:»»»FORMER COUNTY SHERIFF TO BECOME NEW CHAIRMAN OF CASINO COMMISSION

FORMER COUNTY SHERIFF TO BECOME NEW CHAIRMAN OF CASINO COMMISSION

0
By on Cape May County, Local News

Former Cape May County Sheriff James Plousis has been appointed as the new chairman of the Casino Control Commission.  Governor Christie made the announcement on Thursday.  Plousis currently serves as the head of the New Jersey Parole Board.

Related Posts

Leave A Reply