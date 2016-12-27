FORMER ASSEMBLYMAN TO BE SENTENCED IN MID-JANUARY

Former New Jersey assemblyman Robert Schroeder will be sentenced for his theft crimes on January 13th. Schroeder stole nearly $1.9 million from people who loaned him money and he wrote $3.4 million in bad checks to others. Schroeder could receive eight years in state prison and will likely have to re-pay the money that he stole.
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