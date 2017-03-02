FIRST PHASE OF STONE HARBOR BEACH PROJECT NEARS COMPLETION

The first phase of a major beach project in Stone Harbor will be wrapped up in under ten days. The Avalon municipal website reports that 1,800 linear feet of beach has to be filled before the project moves to Avalon. The Avalon project will total close to one million cubic yards of sand, making it one of the largest fills in the Borough’s history.
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