FINAL PUSH FOR MURPHY, GUADAGNO BEFORE ELECTION

It’s a final push for the two major party gubernatorial candidates in New Jersey. Democrat Phil Murphy holds a lead over republican Kim Guadagno in every pre-election poll. Guadagno conducted a bus tour to help boost her support before Tuesday.
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