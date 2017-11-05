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FINAL PUSH FOR MURPHY, GUADAGNO BEFORE ELECTION

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By on Local News, New Jersey

It’s a final push for the two major party gubernatorial candidates in New Jersey.  Democrat Phil Murphy holds a lead over republican Kim Guadagno in every pre-election poll.  Guadagno conducted a bus tour to help boost her support before Tuesday.

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