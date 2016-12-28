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Wednesday December 28th 2016 08:27 AM
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FATHER, ADULT SON FROM NJ KILLED IN NEW YORK ACCIDENT

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By on Local News, New Jersey

A New Jersey man and his adult son were among three people killed in a motor vehicle accident Tuesday in New York.  It happened on the Cross Bronx Expressway.  Killed in the accident were 51 year old Henry Walker of Livingston and his adult son, Khalil.  A third man was also killed in the accident.  The cause of the triple fatal accident remains under investigation.

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