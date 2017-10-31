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FACADE IMPROVEMENT GRANT AWARDED BY WILDWOOD BUSINESS IMPROVEMENT DISTRICT

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By on Local News, North Wildwood, Wildwood

A new sign for a business is up in downtown Wildwood courtesy of the Wildwood Business Improvement District.  A check presentation was made to the owners of Wild Scoop Ice Cream and Coffee Bar to finance the new sign for the business on Pacific Avenue.  The check was in the amount of $2,500.

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