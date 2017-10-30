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ELISANO JOINS DENNIS TOWNSHIP COMMITTEE

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By on Dennis Township, Local News

Nick Elisano is now a member of the Dennis Township Committee.  The Committee met last week and approved the appointment of Elisano, who replaces Melanie Smith.  Smith resigned because her husband accepted a job in Florida.

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