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Thursday February 9th 2017 03:20 PM
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EHT WOMAN WINS BIG ON “THE PRICE IS RIGHT”

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By on Atlantic County, Egg Harbor Township, Local News

An Egg Harbor Township woman won big on “The Price is Right”, a popular daytime television show. Kaitlyn Schoeffel guessed the the final price of the Showcase Showdown with $400 and won the top prize. The total value of her prizes, including a trip to Argentina, comes in around $27,000.

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