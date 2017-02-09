EHT WOMAN WINS BIG ON “THE PRICE IS RIGHT”

An Egg Harbor Township woman won big on “The Price is Right”, a popular daytime television show. Kaitlyn Schoeffel guessed the the final price of the Showcase Showdown with $400 and won the top prize. The total value of her prizes, including a trip to Argentina, comes in around $27,000.
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