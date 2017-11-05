EGG HARBOR TOWNSHIP MAN CHARGED WITH KILLING HIS GIRLFRIEND

A 36 year old Egg Harbor Township man has been charged with murder after he allegedly beat his girlfriend to death with a hammer. Police say Lashawn Smith is charged with murder in Friday’s killing of 28 year old Sarah Phillips. Phillips was pronounced dead at the scene.
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