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EGG HARBOR TOWNSHIP MAN CHARGED WITH KILLING HIS GIRLFRIEND

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By on Egg Harbor Township, Local News

A 36 year old Egg Harbor Township man has been charged with murder after he allegedly beat his girlfriend to death with a hammer.  Police say Lashawn Smith is charged with murder in Friday’s killing of 28 year old Sarah Phillips.  Phillips was pronounced dead at the scene.

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