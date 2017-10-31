EAGLES BLOCKBUSTER: DOLPHINS SHIP RB AJAYI TO EAGLES FOR DRAFT PICK

The Philadelphia Eagles pulled off another blockbuster trade, shipping a draft pick to the Miami Dolphins for running back Jay Ajayi. Ajayi has not had a good season, but he will come to the Eagles as the number one option at running back. The Dolphins are the only team in the NFL without a rushing touchdown this year.
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