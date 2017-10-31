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EAGLES BLOCKBUSTER: DOLPHINS SHIP RB AJAYI TO EAGLES FOR DRAFT PICK

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By on Local News, Local Sports

The Philadelphia Eagles pulled off another blockbuster trade, shipping a draft pick to the Miami Dolphins for running back Jay Ajayi.  Ajayi has not had a good season, but he will come to the Eagles as the number one option at running back.  The Dolphins are the only team in the NFL without a rushing touchdown this year.

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