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Monday February 27th 2017 02:24 PM
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E-Z PASS APPROVED FOR LOCAL BRIDGE TOLLS

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By on Cape May County, Local News

E-Z Pass is coming to five Cape May County bridges. The Cape May County Board of Freeholders approved a $500,000 spend to bring the electronic toll company. The goal is to have the service ready by the summer. The Cape May County Bridge Commission says that they have been overspending and are looking for new ways to bring in revenue.

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