DRIVER KILLED IN ATLANTIC COUNTY TRAFFIC ACCIDENT

A 29 year old Atlantic County man was killed during a one vehicle motor vehicle accident in Egg Harbor Township on Thursday. 29 year old Richard Blevins lost his life after his vehicle struck a tree on Leap Street. Blevins missed a stop sign and hit a tree. He was pronounced dead at the scene.
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