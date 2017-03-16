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Thursday March 16th 2017 05:15 PM
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DRIVER KILLED IN ATLANTIC COUNTY TRAFFIC ACCIDENT

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By on Atlantic County, Local News

A 29 year old Atlantic County man was killed during a one vehicle motor vehicle accident in Egg Harbor Township on Thursday.  29 year old Richard Blevins lost his life after his vehicle struck a tree on Leap Street.  Blevins missed a stop sign and hit a tree.  He was pronounced dead at the scene.

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