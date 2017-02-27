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Monday February 27th 2017 11:33 PM
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DICK WEBER SELLS SOUTH JERSEY YACHT SALES

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By on Cape May, Local News

A local boat business has a new owner.  Dick Weber has sold South Jersey Yacht Sales, a company he’s owned for the past 33 years to George C. Robinson III.  The deal was announced via a press release.  Robinson calls the acquisition of the business a “valuable opportunity”.

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