DICK WEBER SELLS SOUTH JERSEY YACHT SALES

A local boat business has a new owner. Dick Weber has sold South Jersey Yacht Sales, a company he’s owned for the past 33 years to George C. Robinson III. The deal was announced via a press release. Robinson calls the acquisition of the business a “valuable opportunity”.
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