DEVELOPING STORY: TWO DEAD IN HEAD ON CRASH ON ROUTE 47

Two people are dead following a traffic accident on Route 47 in Maurice River Township, Cumberland County. Police are expected to release more details about the head on collision on the highway Sunday night. A man and a woman were reportedly killed; no further information is available.
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