Top News
98.7 The Coast WCZT



You are at:»»»DEVELOPING STORY: TWO DEAD IN HEAD ON CRASH ON ROUTE 47

DEVELOPING STORY: TWO DEAD IN HEAD ON CRASH ON ROUTE 47

0
By on Cumberland County, Local News

Two people are dead following a traffic accident on Route 47 in Maurice River Township, Cumberland County.  Police are expected to release more details about the head on collision on the highway Sunday night.  A man and a woman were reportedly killed; no further information is available.

Related Posts

Leave A Reply