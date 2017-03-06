DEVELOPING STORY: ONE KILLED IN ATLANTIC CITY SHOOTING

The investigation continues into a fatal shooting in Atlantic City. It happened Sunday night on South Vermont Avenue. Police have not released many details about the killing, with no word yet about the victim or potential suspects.
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